Gareth Bale y sus problemas con el español. | Fuente: Real Madrid

Real Madrid publicó un video promocional en el cual varias figuras del plantel respondieron preguntas respecto a su vida personal y momentos que marcaron su carrera. Entre ellos estuvo el delantero galés Gareth Bale (29 años).

Sin embargo, Bale volvió a reafirmar que no entiende el español, ya que Luka Modric le preguntó qué tres cosas lleva siempre en su equipaje y el delantero galés no atinó decir en inglés: "No tengo ni idea de lo que has dicho".

En este ‘ping pong’ también se pudo conocer que el partido más importante para Sergio Ramos fue el España versus Holanda en la final del Mundial 2010 y que el Estadio de Borussia Dortmund es uno de los estadios preferidos de Raphael Varane.

Cabe indicar, que John Benjamin Toshack, ex entrenador del Real Madrid, señaló que Bale por respeto a Real Madrid debe aprender a hablar en español, debido a la falta comunicación con sus compañeros en la cancha de juego.