Giorgio Chiellini solo ha ganado títulos a nivel local y con Italia. | Fuente: AFP

Real Madrid ha tenido a los grandes defensas a lo largo de su historia: Fernando Hierro, Pepe, Fabio Cannavaro y Sergio Ramos son tan solo algunos. Es más, Giorgio Chiellini pudo ser parte de su plantel.

Y es que Giorgio Chiellini, quien juega en LA FC de la MLS y con pasado en Juventus, reveló que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta del Real Madrid en el pasado. En declaraciones que recoge el diario AS y otros medios europeos, el central italiano explicó por qué descartó ser parte de la 'Casa Blanca'.

"Estuve a un paso de fichar por Real Madrid. Mi agente Davide Lippi lo sabe bien. Hubiera sido una gran experiencia porque soy alguien que le gusta viajar mucho, por eso vine a jugar a Estados Unidos", sostuvo.

Real Madrid y la chance del fichaje de Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini jugó en Juventus de 2005 a 2022. | Fuente: AFP

Asimismo, el internacional con la Selección de Italia y campeón de la Eurocopa 2020 agregó que "creo que no soy el jugador adecuado para el fútbol español. Hubiese sido como Cannavaro que estuvo allí dos o tres años", remarcó el zaguero.

Por otra parte, fue consultado sobre las eliminatorias de semifinales de la Champions League, en donde los merengues son protagonistas.

"Mi pronóstico para la final de este año va a ser Manchester City contra Inter de Milán, aunque veo al Real Madrid muy fuerte. Solo basta con pensar la remontada al PSG en la temporada pasada. En 15 minutos cambiaron todo", dijo.

De otro lado, habló sobre su futuro en los terrenos de juego. Tiene 38 años de edad, pero de momento no piensa en el retiro en el corto plazo.

El presente del defensa Chiellini

"Creo que me gustaría jugar durante mucho tiempo. La verdad que mi cabeza no está cansada, pero sí mi cuerpo. Ya me está dando algunas señales", finalizó.

Su elenco en la MLS marcha en el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 18 puntos, a una unidad del líder St. Louis City.

