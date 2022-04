Massimiliano Allegri perdió una final de Champions League ante Real Madrid. | Fuente: EFE

Fue el plan A antes de Carlo Ancelotti. El técnico italiano del Juventus, Massimiliano Allegri, confesó este jueves que el pasado año "tenía un acuerdo con Real Madrid firmado", pero que finalmente eligió entrenar al club de Turín.



"Lo dije y lo repito: ya había firmado un acuerdo con Real Madrid. Luego por la mañana llamé al presidente y le dije que no iría porque había elegido a Juventus. Me dio las gracias", declaró Massimiliano Allegri en una entrevista con GQ Hype Italia.



Asimismo, agregó que "al Real Madrid le dije dos veces que no. La primera fue mientras me renovaban con la 'Juve': le dije al presidente del Madrid que ya le había dado mi palabra a Andrea Agnelli (presidente 'bianconero')".

Allegri y la chance que tuvo de dirigir al Real Madrid

Massimiliano Allegri tiene contrato en Juventus hasta 2025. | Fuente: AFP

Aseguró que, aunque entrenar en el club blanco hubiera supuesto el culmen de su carrera, no ha tenido dudas desde su firma con la 'Vecchia Signora':

"Desde que me llamó Juventus en mayo no he tenido dudas. A nivel profesional, entrenar al Madrid hubiera sido la culminación de un camino, por supuesto: Milan, Juve, Real. Pero en la vida no siempre se puede tener todo y estoy muy feliz y orgulloso", sostuvo



Massimiliano Allegri vio el partido entre Real Madrid y PSG de la Champions League, en el que se quedó fascinado con el croata Luka Modric y el francés Karim Benzema.

"Hay encuentros que me fascinan. En marzo vi el Real Madrid-PSG y me pareció un partido fantástico", añadió al citado medio



Además,, manifestó que "me hizo mucha ilusión verlo porque hubo algunas jugadas técnicas de jugadores de un valor absoluto, era la demostración de que los campeones marcan la diferencia en el carácter, en el orgullo. Ver Modric y Benzema ha sido maravilloso".



Juventus, ya eliminado de Liga de Campeones, fichó en este mercado invernal al serbio Dusan Vlahovic como centro de su proyecto a largo plazo, algo que pudo repercutir en la figura del español Álvaro Morata. Pero el entrenador juventino siempre ha sido un gran defensor del ariete madrileño.



"La noche que el club fichó a Vlahovic, llamé a Álvaro y le dije: 'Tú no te mueves de aquí porque ahora eres un jugador mucho más importante con él', y así fue", indicó. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Por qué son necesarias las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19?

La Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés) autorizó este martes la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech y de Moderna para los mayores de 50 años y algunos inmunodeprimidos. La segunda vacuna de refuerzo puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera, informó el organismo en un comunicado.