James Rodríguez: la razón por la que está 'condenado' para Zidane | Fuente: Twitter

La revista 'Vanity Fair' ha dado a conocer unos estractos del libro que el periodista Fréderic Hermel del diario 'AS' ha elaborado sobre la figura del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. De hecho, el texto tiene la colaboración del propio estratega francés.

El libro recién será publicado dentro de unos meses, pero ya se han podido conocer algunos adelantos. Y ello comprende una clara refencia de Zinedine Zidane sobre James Rodríguez y Gareth Bale. "Zidane no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos".

Pese a ello, el libro también muestra la forma comedida con la que Zinedine Zidane intenta ganarse a sus jugadores. "Creo en mis jugadores y así será hasta el final. No soy de los que echan mierda a uno o dos futbolistas cuando no están bien y que sueltan 'Es culpa de este o aquel'. Estamos todos en el mismo barco", dice 'Zizou' en el libro.