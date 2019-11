El nuevo técnico del Tottenham quiere a una de las estrellas del Real Madrid. | Fuente: AFP

El técnico del Tottenham, José Mourinho, quiere que Gareth Bale regrese al club inglés, según informó AS. El portugués busca reforzar al 'Hotspur' y para ello quiere a una de las estrellas del Real Madrid, quien no está contento en el club blanco en estos momentos.

"Bale es un capricho de Mourinho y no es algo nuevo. El técnico portugués ya lo quiso cuando era el entrenador del Manchester United. De todos es conocido el episodio acontecido en la pretemporada del verano de 2017. Mourinho llegó a pedir a voces el fichaje de Bale. En un amistoso celebrado en el entorno de la International Champions Cup, el entrenador se cruzó con la estrella galesa y le llegó a susurrar al oído: 'No puedo comprarte porque no hablas'", afirmó el medio español.

Asimismo, el costo de Gareth Bale se ha devaluado con los constantes problemas en el Real Madrid. "Mourinho necesita revitalizar a este nuevo Tottenham y ve en la posibilidad de fichar a Bale una manera de hacerlo. El galés se ha devaluado, estuvo a punto de salir gratis el pasado verano (a la Superliga China) y sacarlo a la Premier significará, también, quitarle un problema al Madrid", añadió el diario.

Gareth Bale fue fichado por el Real Madrid en septiembre de 2013. El club blanco tuvo que pagar 101 millones al Tottenham, la transferencia más cara de la historia en ese momento, para tener al galés en sus filas. Actualmente, Bale no se encuentra contento en el conjunto madrileño y jugar en la Premier League es una gran opción para mantener su nivel futbolístico.