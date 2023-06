Jude Bellingham elogió a Kylian Mbappé en su presentación en Real Madrid: "Me encantaría jugar con él"

Jude Bellingham está viviendo su primer día como jugador de Real Madrid. Este jueves, firmó el contrato que lo vincula por seis temporadas al máximo ganador de la Champions League. Un sueño cumplido para el exjugador de Borussia Dortmund que en la sala de prensa en Valdebebas fue preguntado por la magnitud del club.

“Hola madridistas, gracias a todo el mundo que está en la sala, a la gente que esta en linea por estar en el día más importante de mi vida, llego al mejor equipo del mundo", dijo durante su acto de presentación en el que se confirmó que lucirá la camiseta '5' a la admiración que le tiene a la leyenda Zinedine Zidane.



"Debo de dar las gracias a mucha gente, al Borussia Dortmund, a Juni Calafat, a Jose Ángel Sánchez,...Gracias a mi familia por todo el apoyo y por hacer las cosas mucho más fáciles y por ultimo Hala Madrid”, expresó.

El también jugador de la Selección de Inglaterra no ocultó el deseo de poder jugar con los mejores futbolistas del mundo, entre ellos el francés Kylian Mbappé. “Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él; ¿a quien no le gustaría?".

“Es algo que no puedo comentar. Solo he visto lo que se comenta en internet y creo que no todo lo que vemos es verdad y no hay que tomar las cosas palabra por palabra”, completó.

¿Harry Kane, otro inglés en Real Madrid?

A pesar que no se reveló la cifra oficial por su traspaso, la prensa española informó que el Real Madrid pagó 103 millones de euros más un 30% del traspaso en variables a Borussia Dortmund.

En otro momento, el futbolista de 19 años fue consultado por la posible llegada de su compatriota Harry Kane a la Casa Blanca. “Harry Kane es mi capitán y un jugador de clase mundial. Lo que pase, pasará. No tengo nada que comentar en este sentido”, puntualizó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jude Bellingham respondió la pregunta sobre Kylian Mbappé. | Fuente: Real Madrid

Bellingham lucirá la '5' de Zinedine Zidane

Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, contó también que eligió el dorsal '5' debido al admiración por Zinedine Zidane, que es considerado como una leyenda en el club merengue.

“Me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. Es un tío estupendo y estoy muy agradecido. Tengo mucha admiración a Zidane, el legado que tiene en este club y este número… me inspira. No intento ser él, soy diferente. El 22 tiene un gran significado para mí, pero ahora voy a llevar el ‘5’ y veremos qué pasa en el futuro”, dijo.



“La camiseta en sí misma ya es una gran responsabilidad. Para mí Zidane es un jugador que me ha encantado. Para mí ha sido el mejor, pero yo intento seguir mi camino y ampliar el legado del número”, continuó.

💬 @BellinghamJude: "Admiro mucho a Zidane y al legado que tiene en este club con el número 5. Es un número que me inspira".#HeyJude pic.twitter.com/are7g3dAMv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2023

NUESTROS PODCASTS

En busca de hallarlas

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el número de mujeres desaparecidas en el Perú ha experimentado un preocupante aumento del 55%. En el siguiente informe, analizaremos las acciones que se están llevando a cabo, las regiones con mayor incidencia y los recursos disponibles para abordar estos casos.