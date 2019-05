Julen Lopetegui dejó la dirección técnica del Real Madrid en octubre del año pasado. | Fuente: AFP

Julen Lopetegui volvió a hablar sobre el Real Madrid. En una entrevista con la cadena Movistar+, el estratega de 52 años dio a conocer que respetó en todo momento la decisión del club merengue de despedirlo tras recibir una goleada por 5-1 a manos del Barcelona. Además, en relación a su salida de la Selección de España, el entrenador enfatizó que él en no quiso dejar su cargo antes del Mundial de Rusia 2018.

"Parece que se ha transmitido que yo abandoné la Selección de España, pero no fue así. ¿Cómo lo iba a hacer? Era mi mayor sueño estar ahí, pero nos echaron de ahí. Nosotros no nos fuimos. Por otro lado, en el Real Madrid el equipo tenía un gran margen de mejora. Sin embargo, tenemos el máximo respeto por la decisión de destituirnos", dijo.

También, Julen Lopetegui dio a conocer que contó con varias propuestas para volver a dirigir después de su destitución del Real Madrid. No obstante, señaló que las rechazó todas porque consideraba que no contaba con la energía suficiente.

"Salí del Real Madrid en octubre y tuve ofertas de varios equipos. Sin embargo, les decía a todos que no porque no me sentía preparado. Me faltaba energía y necesitaba recargar muchas cosas. Pero conforme van pasando los meses, volví a sentir la emoción e inquietud por entrenar otra vez", sentenció.