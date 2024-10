Jürgen Klopp no perdona a Sergio Ramos: "No creo que sea buen compañero. Fue brutal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kiev, mayo de 2018. En el Real Madrid se tiene muy presente el recuerdo de la conquista de su decimotercera Champions League y que significó además el último partido de Cristiano Ronaldo en la ‘Casa Blanca’, no obstante, en el Liverpool, permanece no solo el trago amargo por haber perdido una final, sino que sigue siendo inolvidable una jugada que marcó aquel partido: la lesión de Mohamed Salah.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool por entonces, estuvo en el podcast de Toni Kroos y dialogaron sobre la final de seis años atrás entre Real Madrid y ‘reds’. El técnico alemán arrancó la charla refiriéndose a Sergio Ramos, quien en aquel cotejo forcejeó por un balón con Mohamed Salah, que acabaría lesionado del hombro y tuvo que marcharse pronto de la contienda.

"¿Es de verdad un buen compañero?", interpeló Klopp a Kroos. "Sí, es muy buen compañero", respondió el excentrocampista antes de que el actual director de Fútbol del RB Leipzig diera su versión: "Me resulta difícil de creer. Desde luego, no es mi jugador favorito".

Klopp no olvida a Sergio Ramos

Salah era la figura del Liverpool y la caída que le provocó Ramos le impidió mantenerse en el partido. Jürgen Klopp dejó notar que ese recuerdo todavía le atormenta.

“Fue brutal. La gente dice que fue una acción inteligente del defensa. Obviamente, Sergio Ramos no sabía si estaba lesionado o no a Salah en la acción, pero lo aceptó y tampoco le importó demasiado. Nunca he podido entender esa mentalidad", dijo.

Toni Kroos replicó preguntando si alguna vez dirigió a jugadores con características similares a la del español o le hubiera gustado tenerlos. "Puedes repasar mis equipos y verás que nunca tuve jugadores así. Y si los tuve, me aseguré de que no siguieran en el equipo. Es demasiado para mí", mencionó el alemán.

Finales perdidas ante el Madrid

Real Madrid ganó aquella Champions League por el marcador de 3-1. Anotó Karim Benzema, empató Sadio Mané y Gareth Bale firmó un doblete. La final no solo estuvo marcada por la acción de Ramos sobre Salah, sino que en el conjunto inglés atajó Loris Karius, protagonista de dos errores groseros que contribuyeron a la victoria merengue.

“Ese día pensé: '¿Qué hemos hecho para merecer algo así?' Creo que fue un día injusto desde nuestro punto de vista", señaló.

Klopp tuvo oportunidad de revancha en la final de la Champions League de 2022, pero nuevamente ganó el Madrid, contando con un monumental Thibaut Courtois.

“Nadie podrá explicarme cómo pudimos perder. Nunca he conocido a un equipo que no se haya visto tan afectado por los períodos de presión como el Real Madrid”, concluyó.