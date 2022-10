Karim Benzema compartió con sus compañeros del Real Madrid. | Fuente: Facebook Real Madrid

El delantero francés Karim Benzema, ganador del Balón de Oro, y el portero belga Thibaut Courtois, vencedero del trofeo 'Lev Yashin' como mejor portero de la pasada temporada, compartieron sus galardones individuales con el resto de sus compañeros del Real Madrid y el cuerpo técnico encabezado por el italiano Carlo Ancelotti.

Antes de iniciarse la sesión de trabajo del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, Karim Benzema y Thibaut Courtois quisieron hacer extensible su éxito con sus compañeros con los que posaron en el campo de entrenamiento junto a Carlo Ancelotti.

Todos los jugadores del Real Madrid felicitaron en persona, tras haberlo hecho durante la gala del Balón de Oro en las redes sociales, a Karim Benzema y Thibaut Courtois, que posaron sonrientes con dos galardones que los reconocen como mejor jugador y mejor portero del mundo.

Justamente, fue Karim Benzema el que habló en una entrevista con Radioestadio Noche y contestó con un contundente 'Sí' cuando le consultaron si su deseo era retirarse en el Real Madrid. El propio delantero francés de 34 años aseguró que por ahora solo sigue mentalizao en jugar con el elenco madridista.

"Tengo contrato con el Real Madrid. Me siento bien actualmente. ¿Después de ello? No lo sé, porque voy pensando año a año. Si me siento bien, continuaré en el fútbol, y si no me siento bien, ya veremos. Pero actualmente tengo dos años de contrato con el Real Madrid", finalizó.