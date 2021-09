Real Madrid tiene como su goleador de la temporada a Karim Benzema. | Fuente: Real Madrid CF

El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, alcanzó, con su doblete del miércoles frente al Mallorca (6-1), los 200 goles en LaLiga con la camiseta blanca, algo de lo que se siente "muy orgulloso" ya que es el "club de toda" su "vida".



"Este club es toda mi vida y me siento muy orgulloso de los goles. Ojalá vaya a meter más. Intento hacer mi fútbol, que me encanta. Moverme en el campo, dar asistencias, meter goles y ayudar a mis compañeros", dijo Karim Benzema a los medios del Real Madrid tras recibir, de las manos del presidente Florentino Pérez, una camiseta conmemorativa.



"¿Un gol preferido? Vamos a decir el primero, con asistencia de Van Nistelrooy aquí en el Bernabéu (al Xerez Deportivo). Esto se lo dedico a mi familia, a mis hijos, a la afición del Madrid y a toda la gente que me quiere siempre", concluyó Benzema.



Benzema va por su cuarto liga en Real Madrid

El popular 'Gato' suma esta temporada ocho goles y siete asistencias en tan solo seis partidos de LaLiga Santander y persigue superar su tope anotador en el campeonato doméstico, que se remonta a la temporada 2015-2016 cuando logró 24 dianas; ya tiene un tercio de ellos.

Con sus dos anotaciones, el también exOlympique Lyon llega a los ocho goles en LaLiga 2021-22 y se mantiene en la cima de la tabla de goleadores.

Por su parte el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ensalzó de la goleada contra Mallorca el hecho de que jugadores con menos minutos hasta la fecha hayan cuajado un gran encuentro, con especial hincapié en el español Marco Asensio y su triplete, al asegurar que esto "es una señal muy buena de la plantilla".

Además, habló de Karim Benzema, al que llenó de elogios por sus dos goles al cuadro mallorquí.

"Claramente, en este momento está muy bien. Pensar que ha marcado ocho goles puede olvidar que está jugando muy bien con el equipo, retrasándose, asistiendo… no solo marca gol, es un delantero completo", sostuvo el DT. (EFE)

