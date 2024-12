Kylian Mbappé niega estar deprimido en el Real Madrid: "Voy a triunfar aquí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylian Mbappé aseguró que no sufre de depresión y que no recibe ayuda para su salud mental en medio de su irregular arranque en el Real Madrid, club donde ha recibido criticas en las últimas semanas.

Mbappé aseguró que una buena parte de estas polémicas se deben a que cuando se es una estrella "la gente habla por ti".

"Es por eso que hablo hoy contigo. En un momento dado, hay que hablar. Hace falta que la gente entienda", señala a su entrevistador, el periodista televisivo Mouloud Achour del Canal Plus Francia.

El exatacante de PSG aseguró que no sufre depresión. "Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido", comentó.

Mbappé sobre su salud mental

"No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas", añadió, antes de insistir en que los comentarios sobre una hipotética depresión "es hablar por hablar". También aseguró que no tiene apoyo para su salud mental: "No, pero la gente está contigo. Te apoyan, es la cultura española".

El delantero francés reconoció que el Real Madrid "no ha estado a la altura de lo que se esperaba" en este inicio de temporada, "pero en el Real se espera a la segunda parte de la temporada. Es ahí cuando serás juzgado".

En este sentido, admitió que su enorme afán competitivo "ha jugado a veces" en su "contra", aunque lo atribuyó "a la pasión de competir".

Kylian Mbappé puso el 3-0 de Real Madrid en Montilivi. | Fuente: ESPN