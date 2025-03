Kylian Mbappé: "Es muy especial hacer los mismos goles que Cristiano"

Kylian Mbappé anotó dos goles en el triunfo de Real Madrid por 3-2 a Leganés por LaLiga de España.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, reconoció, tras igualar con un doblete al Leganés los 33 goles que hizo el portugués Cristiano Ronaldo en su primer curso de merengue, que "es muy especial hacer los mismos goles", y desveló que hablan mucho juntos para recibir consejos.



"Es muy especial seguro. Lo más importante son las cosas que haces con el equipo, pero hacer los mismos goles que Cristiano es siempre bien, sabemos lo que representa para el Real Madrid, para mí, hablamos siempre y me da muchos consejos para marcar muchos goles. Pero hay que ganar muchos títulos", dijo en Real Madrid TV.



"Estamos listos, trabajamos todo el año para este momento y vamos a darlo todo para ganar todos los partidos y los títulos posibles", añadió, enfocando el momento decisivo de la temporada.



Mbappé analizó el partido ante el Leganés, admitiendo momentos de lagunas en el juego que dieron vida al rival.



"Después del parón es siempre difícil, porque tienes un ritmo con el club y te vas con la selección a otra cosa. Sabemos lo que tenemos que hacer siempre que es ganar. Empezamos bien en campo contrario, marcamos el primer gol y después durante 20 minutos no jugamos bien y encajamos dos goles. Sabíamos que si jugamos bien, íbamos a marcar dos goles, lo hicimos para ganar el partido y nos vamos fui felices", dijo.



Su segundo gol, en una falta ensayada, Mbappé reconoció que es fruto del trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas. "La trabajamos con el staff en la semana. Sabía que en este lado podía tirar de esta manera, vi el espacio y pedí a mis compañeros que me dejaran tirar. Es un trabajo de equipo, somos una familia y es una manera de demostrarlo", dijo.

Así fue el primer gol de Kylian Mbappé ante Leganés. | Fuente: ESPN