James Rodríguez se encuentra jugando su segunda temporada en el Bayern Munich en calidad de cedido. | Fuente: Composición RPP

Los dos años por los que el Bayern Munich acordó con el Real Madrid tener a James Rodríguez en condición de préstamo ya van llegando a su fin y hasta ahora el elenco alemán no ha ejercido la opción de compra. Sin embargo, con solo tres meses restantes para poder hacer uso de esa posibilidad, el mandamás de la escuadra bávara se refirió al futuro del colombiano.

Uli Hoeness señaló que la continuidad de James Rodríguez en el Bayern Munich depende únicamente del técnico Niko Kovac, asegurando que no están dispuestos desembolsar más de cuarenta millones de euros por un jugador que finalmente no va a ser tomado en cuenta.

"El futuro de James Rodríguez depende del entrenador. Si él dice que es bueno pero no lo utiliza en el campo, no voy a gastar los 42 millones de euros por alguien que no juega. Si el entrenador me dice que lo necesita y planea hacer uno de sus condiciones, entonces lo firmaremos. Tenemos una opción que podemos ejecutar hasta mayo y, si decidimos que sí, se tendrá que quedar", dijo Hoeness.

Si el Bayern Munich no adquiere el pase de James Rodríguez, el volante 'cafetero' no tendrá otra opción más que regresar al Real Madrid. No obstante, medios españoles indican que Cristiano Ronaldo ya se ha comunicado con él para que se incorpore a Juventus.