Marcelo: "No me veo como un jugador secundario, soy uno de los capitanes" | Fuente: AFP

Este domingo Real Madrid empató sin goles ante Getafe por la jornada 33 de LaLiga y, tras el encuentro, Marcelo, lateral del cuadro madrileño dio sus impresiones sobre la actualidad del equipo y su presente dentro del esquema de Zinedine Zidane.

"Sabíamos a lo que veníamos, aquí siempre es muy difícil jugar. La pelota no anda, el césped está muy seco, pero es lo que hay. No hemos perdido dos puntos, hemos ganado uno", indicó el futbolista brasilero en conferencia de prensa.

Sobre lo apretada que esta la competencia por la cima de LaLiga junto a FC Barcelona y Atético de Madrid, sostuvo: "No hay mucho tiempo de descanso para los que tienen más minutos pero es lo que hay, hay que dar lo máximo siempre. A todos les quedan partidos importantes y LaLiga se decidirá al final. tenemos que estar a tope”.

En tanto a lo personal, considerando que no siempre forma parte del once titular de Zidane, Marcelo afirmó: "Necesito jugar y seguir teniendo minutos. Yo no me veo como un secundario, aporto mucho cuando juego y cuando no. Soy uno de los capitanes y ayudo cada día a los chavales. Me gustan los retos y tengo que seguir luchando”.

