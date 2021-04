Real Madrid vs. Getafe. | Fuente: AFP

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no cree que su equipo haya dado un paso atrás en la lucha por el título de LaLiga por su empate en Getafe, afirmó que "quedan muchos puntos" por jugar y no lamentó la plaga de bajas que marcó el partido ni opinó sobre la decisión arbitral en el tanto anulado a Mariano Díaz.



"No tengo que decir nada, el árbitro está ahí para decidir si hay fuera de juego o no y ya está", dijo sobre la acción polémica del partido. "Hay que felicitar a los jugadores porque no ha sido fácil. Defensivamente estuvimos muy bien pero ofensivamente nos ha faltado algo. Tenemos que seguir porque quedan muchos puntos", añadió.



Pese a la cantidad de bajas que le dejaron prácticamente sin titulares en el Coliseum Alfonso Pérez, el técnico madridista no dejó una palabra de queja.



"Nosotros no tenemos límite y vamos a seguir peleando hasta final de temporada, pase lo que pase. Anímicamente estamos bien, ha sido un partido con estas circunstancias pero tenemos que seguir adelante", manifestó.



"No estoy preocupado, es lo que hay, es verdad que están pasando muchas cosas y nos dejan muchas bajas pero es lo que hay. No es solo para nosotros, muchos equipos están sufriendo de la misma manera", agregó.



Zidane felicitó a todos los jugadores que participaron por su esfuerzo y tuvo palabras de cariño hacia los tres canteranos que acabaron el partido.



El equipo merengue lleva 67 puntos y se aleja del líder Atlético de Madrid (70) que goleó este domingo por 5-0 a Eibar.

Gol anulado de Mariano Díaz

Mariano Díaz anotó pero... | Fuente: DirecTV Sports





NUESTROS PODCASTS

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.