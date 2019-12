Se acaba el 2019 y este crack del Real Madrid no jugó un solo partido | Fuente: Facebook Real Madrid. | Fotógrafo: ANGEL MARTINEZ

No cabe dudas que el delantero Mariano Díaz tiene los días contados en el Real Madrid. El jugador de origen hispano-dominicano no cuenta para el técnico Zinedine Zidane y a poco de que acabe el 2019, se ha convertido en el único jugador de la plantilla que no a jugado un solo partido en lo que va de la temporada. Un total de 240 días sin jugar.

La última vez que Mariano jugó por el Real Madrid en un encuentro oficial fue el pasado 5 de mayo en un partido correspondiente a la Liga 2018-19. El rival fue el Villarreal y justamente el atacante de 26 años marcó dos goles para la victoria de los 'blancos' por 3-2. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el césped de un estadio.

Su última convocatoria fue el 19 de octubre para el duelo ante Mallorca y que acabó en derrota para el Real Madrid. Debido a la lesión de Marco Asensio en la pretemporada, es que la directiva del cuadro español optó por rechazar todas las ofertas por el jugador y decidieron que debía quedarse.

Ahora que ya está abierto el mercado invernal de fichajes, es casi un hecho que Mariano Díaz acabe dejando el Real Madrid. Ha tenido ofertas del Sevilla y el Betis, pero es en Italia donde mejor valorado está. La Roma y el Milan son los equips que más preguntado por su situación y por un concretar unn fichaje que podría alcanzar los 25 millones de euros.