Mauricio Pochettino fue destituido de su cargo de entrenador del Tottenham en noviembre del año pasado. | Fuente: AFP

En el Real Madrid ven más allá de la presente campaña. A raíz de la irregular temporada que viene teniendo Zinedine Zidane, el medio inglés 'The Independent' ha informado que el elenco madrileño se ha puesto en comunicación con el argentino Mauricio Pochettino en relación a sus planes en el corto plazo.

Esta comunicación del Real Madrid con Mauricio Pochettino ha significado que se le perfile como el llamado a reemplazar a Zinedine Zidane. La relación del estratega francés con Florentino Pérez, presidente de la 'Casa Blanca', se ha ido deteriorando con el paso de tiempo y todo indica que estaría dispuesto a hacer un cambio en ese sentido.

Además, la derrota por 2-1 ante el Manchester City por Champions League no cayó nada bien en la directiva del Real Madrid y eso no ha hecho más que impulsarlos a pensar en una modificación en la dirección técnica del equipo. El hecho que el contrato de Zinedine Zidane dure hasta 2022 no influirá mucho en la gestión para su salida.

Por su parte, Mauricio Pochettino no ha vuelto a dirigir desde su partida del Tottenham en noviembre del año pasado. Previamente, el estratega nacido en Santa Fe tuvo la oportunidad de entrenar al Espanyol y con el club londinense llegó hasta la final de la última edición de la Champions League.