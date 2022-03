Real Madrid: Mendy o Camavinga ¿Quién habla mejor español? | Fuente: Youtube Oficial: Real Madrid

Ferland Mendy, lateral izquierdo de Real Madrid, y Eduardo Camavinga, su compañero de equipo y de selección, fueron entrevistados por el club blanco con divertidas preguntas.

En ellas, los jugadores franceses resolvían ciertas dudas en cuanto a sus comparaciones, no sólo en temas deportivos, sino también, en entretenimiento, por ejemplo, sobre quién bailaba mejor, o quién era mejor jugando al videojuego FIFA.

¿Quién ganaría una carrera de 100 metros?

Camavinga: Creo que Ferland

Mendy: Creo que yo

¿Quién marcaría un gol de cabeza en un córner?

Camavinga: Yo

Mendy: Cama, Cama, Cama, Cama

¿Quién ejecuta mejor los tiros libres?

Mendy: Nosotros no los ejecutamos, pero...

Camavinga: Sí, creo que yo lo haría mejor.



¿Quién sería mejor entrenador?

Camavinga: Francamente, no lo sé.

Mendy: Vamos a decir que lo sería yo.







¿Quién habla mejor español?

Mendy: Yo.

Camavinga: Sí, Mendy, porque lleva más tiempo aquí.

Mendy: Es verdad que llevo más tiempo aquí, pero él habla muy bien, para el poco tiempo que lleva aquí.

¿Quién ganaría un partido de ping pong?

Camavinga: Creo que, en este caso, yo.

Mendy: ¡No, no, no! No lo creo. Si quieres, jugamos un partido.

Camavinga: Por supuesto, sin problema.

Mendy: Te pasas por mi casa y jugamos. No sé yo si me vas a ganar...

¿Quién sería mejor portero?

Mendy: Yo para nada. ¡En mi vida he sido portero!

Camavinga: Yo. Me encanta el puesto de portero. Me encanta tirarme como los porteros, así que sería yo.

¿Quién le pega más fuerte al balón?

Mendy: Creo que yo

Camavinga: ¿Sí? No te sabría decir.

¿Quién utiliza más las redes sociales?

Camavinga: Creo que soy yo.

Mendy: Es él, seguro.

¿Quién se vería una serie de un tirón?

Mendy: Yo porque cada vez que hablamos de una serie, nunca la acaba.

Camavinga: Sí, me recomendó Vikingos. Vi las seis temporadas. Pero sí, es Ferland.

¿Quién ganaría un partido de FIFA?

Camavinga: Tengo algo que decir. La primera vez que jugamos, gané y huí, no quise saber nada más.

Mendy: En realidad, jugamos un partido. Le dije: Vamos a jugar, a ver qué tal. Es el primer partido, no pasa nada, te dejo y desde ese momento, espere la revancha por seis meses.

Camavinga: Le gané y huí directamente, no le respondía nunca.

Mendy: Jugábamos en línea. Un día, con la selección, le dije: “ven a la habitación”. Jugamos y le gané, así que soy el mejor.

¿Quién es mejor freestyler (con la pelota)?

Camavinga: Creo que yo.

Mendy: Cama.

¿Quién baila mejor?

Camavinga: Creo que yo

Mendy: No sé qué decirte. ¡Nunca me has visto bailar!

Camavinga: Nunca nos hemos visto bailar, pero yo bailo mucho, así que creo que yo, aunque no nos hayamos visto bailando. Me gusta mucho bailar.

Mendy: Yo no bailo mucho, así que no te preocupes.

¿Quién se teñiría el cabello?

Mendy: Claramente, es Cama. Yo antes, pero ya no.

Camavinga: Creo que sería yo (ya lo tiene teñido).

¿Quién ganaría un concurso de triples (básquet)?

Mendy: Ya lo hicimos, yo gané.

Camavinga: Yo tiro mal, pero es verdad que, a veces, tiro y entra.

Mendy; Yo también tiro mal, pero gané yo.

Camavinga: Es verdad que tira mal, pero ganó.

¿Quién es el más rápido del equipo?

Mendy: Vini... (Vinicius Jr.) Tampoco voy a decir que soy yo.

Camavinga: Ferland o Vini.

¿Quién tiene más estilo vistiéndose?

Mendy: KB (Karim Benzemá)

Camavinga: Karim

¿Quién es mejor freestyler?

Mendy: Marce

Camavinga: Marcelo

¿Quién lleva el mejor corte de cabello?

Mendy: Cama

Camavinga: Yo

¿Quién es el más bromista?

Mendy: Militao, es bueno el tío.

Camavinga: Ferland o Karim. Cuando están los dos juntos...

¿Quién es el más fuerte?

Mendy: Tampoco pondría que soy yo. He elegido a Casemiro.

Camavinga: ¡¡¡Ferland!!! Con tres signos de exclamación.

¿Quién tiene más seguidores en TikTok?

Mendy: No soy mucho de TikTok.

Camavinga: Marcelo.





