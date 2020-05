El japonés está en la mira del PSG. | Fuente: Real Madrid

PSG ha puesto en la mira a Takefusa Kubo, según afirmó Don Balón. El jugador de tan solo 18 años es considerado como el 'Messi japonés' y actualmente juega para el Mallorca, a modo de préstamo por parte del Real Madrid.

"Real Madrid se llevó el gato al agua, ya que [Kubo] le ofrecía todo lo que pedía a nivel económico. No le podía garantizar un puesto en el primer equipo, con el que realizó la pretemporada, maravillando a Zinedine Zidane, y finalmente, al tener las plazas de extracomunitarios llenas, optaron por enviarle a préstamo al Real Mallorca, en su regreso a La Liga Santander", aseguró el portal.

Sin embargo, en el Mallorca el japonés brilló, pero pronto tendrá que regresar al Real Madrid. "Y Kubo se ha asentado como titular, dejando grandes destellos de su inmensa calidad y el tremendo potencial que atesora en sus botas. No obstante, sigue habiendo el mismo problema en el Santiago Bernabéu: solo hay tres cupos disponibles para los no europeos, y hay cinco cracks que se los disputan. De nuevo, el nipón corre el peligro de no tener sitio", afirmó el medio español.

PSG, viendo su gran destreza, buscará fichar a Kubo para la siguiente temporada. "Algo que el PSG pretende aprovechar para, esta vez sí, llevarse el gato al agua, y ficharle este verano. Están convencidos de que será un gran refuerzo a nivel deportivo, y tendrá un enorme impacto a nivel mediático, abriéndose al mercado asiático. Ofrecen 25 millones de euros por él", señaló el portal.