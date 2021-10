Oliver Giroud: "Siempre me han querido enfrentar a Karim Benzema" | Fuente: AFP

Este jueves, Oliver Giroud, delantero francés de AC Milan, aprovechó una entrevista con The Guardian para referirse a un tema del que se suele hablar cada que se hace referencia a la selección de su país: la supuesta enemistad con Karim Benzema.

En la entrevista, el ex Chelsea y Arsenal sostuvo que este enfrentamiento es hipótetico: "Toda mi carrera en la selección han tratado de enfrentarme a él. Tenías a los favorables a Benzema por un lado y a los de Giroud por otro. Siempre dije que no tenía ningún problema con él y que me encantaba jugar con él, pero fue algo inventado por los medios para que pareciera que estábamos peleados. Y eso nunca fue cierto".

Asimismo, en tanto a otro de sus compañeros en la selección de Francia, se refirió a la reciente pelea que tuvo con Kylian Mbappé durante uno de los entrenamientos antes de la Eurocopa cuando Giroud dijo que no le llegaban los balones.

En tanto a ese incidente, Oliver Giroud quiso aclarar que no fue con mala intención: "Fue una cosa tan pequeña...Él (Mbappé) estuvo un poco molesto durante unos días, aunque le expliqué que no le estaba señalando con el dedo".

