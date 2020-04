Paul Pogba no ficharía por el Real Madrid y se quedaría hasta 2022 en el Manchester United | Fuente: AFP

La novela de Paul Pogba y su deseo de ir al Real Madrid vuelve a tener otro episodio. El francés, campeón del mundo en 2018, presenta otro problema más que se interpone entre él y el cuadro madridista. El Manchester United puede renovar un año más el contrato del jugador, siempre y cuando mantengan el mismo sueldo o lo mejoren.

Eso quiere decir que Pogba se quedaría en el equipo inglés hasta 2022, por lo que la negociación no sería tan barata como piensa Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El United no quiere que el mediocampista quede libre el próximo 30 de junio de 2021 y ejecutará esta opción. Si los “Reds Devils” no traspasan esta temporada al futbolista, le renovarán, sino no lo han hecho ya, algo que aún nadie ha confirmado.

La renovación automática y unilateral de los clubes es una práctica habitual entre los equipos ingleses, bajo el amparo de la normativa de la Premier League, y que suelen utilizar en muchos casos clubes como el Chelsea y el mismo Manchester United.

Debido a la crisis económica por el coronavirus, el precio de 180 millones de euros por Pogba resulta “complicada” de pagar, pero en Old Trafford no están dispuestos a recibir menos de esa cantidad por el hábil volante galo.