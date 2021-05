Zinedine Zidane y Raúl. | Fuente: EFE

La prensa española informó el sábado que Zinedine Zidane ya informó a la dirigencia de Real Madrid que dejará su cargo como entrenador al término de la temporada 2020-21. Tras ello, se inició una serie de especulaciones y apareció una lista de posibles reemplazos, entre los cuales figura el exjugador Raúl González.

Raúl, actual técnico de Real Madrid Castilla, no descartó ocupar el cargo de entrenador del primer equipo del club merengue, ya que él es un "empleado del club" y que no era "el momento de hablar del futuro de nadie", sino de estar orgulloso de la labor de sus jugadores.

"Soy un empleado del club. Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa. Pero no es el momento de hablar del futuro de nadie, sino de estar orgulloso de estar aquí, de haber competido en un año muy importante, personalmente porque empezamos con la Youth League, un torneo muy bonito, y luego con un formato complicado en Segunda B, que hemos ido cumpliendo los objetivos y nos hubiera gustado llegar una jornada más. Ahora es el momento de valorar todo eso y ya habrá tiempo para poder hablar del futuro de cada uno", dijo la leyenda blanca.



"Cuando decidí hace tres o cuatro años ser entrenador, sacarme el curso, era para poder estar en mi casa, en mi club, ir adquiriendo experiencia, formarme de la mejor forma, y estoy viviendo experiencias que nunca me imaginaba. Estoy disfrutando mucho. Soy una persona de club, estoy trabajando, feliz, en mi casa y solo tengo la ilusión de continuar", apuntó Raúl luego de la derrota de su equipo ante el Ibiza en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda división en España.

Raúl, cuyo equipo fue eliminado pese a empatar al haber acabado el Ibiza en la primera fase liguera en mejor posición que el Castilla, anunció que seguirá entrenando este plantel los próximos días por si los jugadores son necesarios para el primer equipo, como ha venido ocurriendo esta temporada.



No solo Raúl aparece entre los candidatos a llegar a Real Madrid como entrenador. El italiano Massimiliano Allegri y el alemán Joachim Löw también se encuentra en la nómina.





