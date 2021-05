Zinedine Zidane dejó en duda su continuidad en Real Madrid | Fuente: EFE

En una temporada con muchos problemas de bajas, el Real Madrid compitió hasta el tramo final en la Champions League y llega a la penúltima fecha de LaLiga con opción a repetir el título. No obstante, ello no impediría a Zinedine Zidane a tomar la drástica decisión de dejar el club al final de la campaña, como publicó ‘Telemadrid’. Por su lado, el francés dejó en el aire su futuro.

"Me fui en 2006 como jugador, luego como entrenador... Parece que me quito la responsabilidad de las cosas o lo dejo porque se complica, y para nada. Lo que hago lo hago a tope, y llega un momento en el que hay que cambiar, pero no solo por mí, por el bien de los jugadores y del club. Hay momentos en los que tienes que estar y momentos en el que hay que cambiar por el bien de todos, no solo el mío", declaró ‘Zizou’ en rueda de prensa.

Zinedine Zidane terminó su primera etapa en el banquillo del Real Madrid en 2018, donde a pesar de ganar la Champions League argumentó cansancio físico y mental. Ahora, aunque tiene un año más de contrato, los mismos puntos aparecerían como claves para una posible salida.

"Son casi 20 años aquí. Solo puedo agradecer a este gran club que me fichase en su día, porque la historia ha sido muy buena para mí. A mí me ilusiona cada día. Aprovecho cada momento porque no sé qué va a pasar en tres años. Cada vez que los veo entrenar, me emociono. Soy un afortunado", confesó.

Real Madrid es segundo clasificado de LaLiga y aunque tiene opciones de título, depende de un traspié del Atlético. Este domingo se mide en un duelo clave frente a Athletic Club.

"Mañana vamos a jugar, faltará el último partido, y puede pasar de todo. No veo más allá del día a día. No veo el pasado ni el futuro, veo el presente, a tope", concluyó Zidane.

💬 Zidane: "Vamos a intentar entrar bien en el partido y competir los 90 minutos, como el otro día."#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/SonyC3bEof — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 15, 2021





