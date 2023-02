Rodrygo lo ha ganado casi todo en el Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohamed Messara

Por poco llegó al Camp Nou. El brasilero Rodrygo Goes recordó su llegada al Real Madrid y la sorpresa que sintió, ya que reconoció que "estaba todo acordado" para convertirse en nuevo jugador del Barcelona.

"Cuando mi padre me pasó la noticia...", recordó. "Yo tenía dos camisetas, una del Barça y una del Real Madrid, y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir, pero como ya estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa, porque no esperaba que el Madrid viniera. Fue un susto pero luego uno de los momentos más felices de mi vida", confesó Rodrygo Goes en una entrevista con Goal.

Gran amigo de su compatriota Vinícius Junior, expresó Rodrygo el sentir del vestuario madridista ante una situación que ha traspasado límites y está provocando denuncias de LaLiga por insultos racistas en varios estadios visitados por el Madrid.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Rodrygo Goes solo piensa en Real Madrid

Rodrygo viene de ganar el Mundial de Clubes con Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohamed Messara

"Vinícius es muy tranquilo y siempre está sonriendo. Sobre ese tema nos molesta un poco a todos, no solo a él. Pero ya sentimos que no tenemos nada más que hacer, no tenemos mucha fuerza porque siempre hablamos y nada cambia. Yo intento no hablar nada más, porque el resto lo hace y nada cambia", reflexionó.

Asimismo, el exdelanero del Santos no da LaLiga por perdida, pese a la distancia de once puntos del cuadro culé que la 'Casa Blanca' puede dejar en ocho si vence al Elche el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

"Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. En mi primera temporada también estábamos muchos puntos por detrás de Atlético y luego remontamos. Está muy difícil pero vamos a intentar remontar, ganar todos los partidos que quedan y ver lo qué pasa", aseguró Rodrygo Goes.

Por último, opinó sobre la opción de que Carlo Ancelotti se convierta en seleccionador de Brasil el próximo junio: "Mi relación con Ancelotti es muy buena. Me ayuda mucho, me da muchas instrucciones. He visto que se habla de esto pero luego se ha desmentido la noticia".

Rodrygo y su vínculo con Ancelotti

"No hable con él de este tema pero si él va a la selección estaré muy contento. No sé porque nunca fue un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva porque es un entrenador muy bueno pero no sé qué va a pasar", añadió.

En lo que va de temporada de la liga española de primera división, el internacional con la Selección de Brasil tiene cuatro goles. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto?

¿Se puede romper un corazón? La respuesta que dan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) es que sí. La expresión no es una leyenda; puede ocurrir y es importante saber de qué se trata para poder consultar a tiempo o ayudar a quien presenta estos síntomas.