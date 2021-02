Sergio Ramos, defensa del Real Madrid. | Fuente: EFE

Sergio Ramos es la gran incógnita del Real Madrid. La prensa europea indica que el capitán merengue dejará el Santiago Bernabeú en lugar de Parque de los Príncipes por su posible fichaje al París Saint Germain (PSG).

Esta vez, en el programa 'El Chiringuito' se informó que PSG ha llegado a un acuerdo con Sergio Ramos, que jugaría en el campeón francés por las próximas tres temporadas.



"Están prácticamente acordados los términos económicos y es algo que puede salir adelante. Firmaría por tres temporadas", dijo el agente de futbolistas Marco Kirdemir.



"El PSG le va a pagar más que el Real Madrid. Al Khelaifi quiere dar un golpe mortal a Real Madrid y Barcelona llevándose a Ramos y a Messi, en verano veremos", agregó.



Ramos, culmina su contrato con el Madrid el 30 de junio, es el líder del club español, pero al igual que Cristiano Ronaldo podría irse peleado con la directiva de Florentino Pérez.

"Intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid que fue operado de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, dijo que intentará "volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante".



En las redes sociales, Ramos, que estará de baja entre seis y ocho semanas, ha publicado un video en el que afirma: "Ya estoy de vuelta en casa. Al final me ha tocado pasar por el quirófano. A nadie le gusta estar en esa situación, pero gracias a Dios ha salido todo fenomenal. Era recomendación médica y no me queda otra".



"Estoy muy contento de cómo ha salido todo e intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante", añadió.





NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.