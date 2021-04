Sergio Ramos y Florentino Pérez. | Fuente: AFP

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló diversos temas en entrevista con Chiringuito de Jugones. Se refirió a la Superliga Europea, a los objetivos del cuadro merengue, a Cristiano Ronaldo y también se pronunció sobre la renovación de Sergio Ramos.

Florentino Pérez no fue tan explícito sobre la situación de Sergio Ramos, que culmina el 30 de junio próximo. Aunque adelantó que el tema fundamental es el "dinero" para que se alargue la leyenda del capitán del equipo.

"Le quiero mucho pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero. Hay que ser realista, pero no he dicho que no vaya a seguir", apuntó.

Sergio Ramos, que llegó a Real Madrid en la temporada 2005-06 proveniente del Sevilla, debe definir su futuro en las próximas semanas. Desde Francia se habló sobre un acercamiento del París Saint Germain (PSG).

Florentino Pérez, además, se mostró partidario de que el argentino Lionel Messi, que también termina contrato con el Barcelona, renueve y siga más años en el equipo catalán.



"Messi me gustaría que siguiese porque es un gran jugador y el fenómeno Madrid-Barcelona, de no haber existido, habría que haberlo inventado. Cuando jugamos se paraliza el mundo. Cuando se junta el Manchester City con el United no pasa eso", argumentó.

⚠️"¿RAMOS? Le QUIERO mucho, pero estamos en una SITUACIÓN MUY MALA"



🗣 "De momento tenemos que ARREGLAR esta TEMPORADA"



FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/aUamDCWjMD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021





NUESTROS PODCASTS

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.