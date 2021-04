Florentino Pérez se pronunció sobre posible fichaje de Kylian Mbappé | Fuente: AFP

Este lunes el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, conversó con El Chinguirito de España sobre la reciente creación de la Superliga Europea y responder a las críticas sobre este torneo alterno a la Champions League y Europa League.

Sin embargo, entre las consultas a Pérez, también se habló sobre posibles fichajes en la 'Casa Blanca', sobre todo de Kylian Mbappé, actual delantero de Paris Saint Germain y uno de los nombres que más suenan como posible refuerzo.

"Kylian Mbappé es un gran jugador. En la calle estoy con mascarilla, pienso que no me reconoce nadie, pero me dicen aún así me dicen 'Presi, ficha a Mbappé' y yo les digo 'tranquilo'", indicó Pérez. En la misma línea, agregó: "Es un buen jugador, para qué nos vamos a engañar, pero los hay muy buenos también".

En tanto a la creación de la Superliga Europea, Florentino Pérez agregó: "Los derechos audiovisuales iban disminuyendo. La pandemia nos dijo que hay que hacer el cambio con urgencia, los clubes estamos arruinados. Estos doce equipos tenemos fans en todo el mundo. La TV es el medio que tiene que cambiar para que podamos adaptarnos”.

NUESTRO PODCAST:



Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.