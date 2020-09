Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid desde la marcha de Casillas | Fuente: Instagram

Lionel Messi quiere marcharse de Barcelona y todo apunta a que nada hará cambiar de decisión al capitán azulgrana. El tema tuvo como uno de sus puntos iniciales el no haber renovado su contrato con el club cuando le quedaba solo un año más de vínculo, algo que se dio por iniciativa suya.

En su máximo rival, un caso parecido empieza a producirse. Sergio Ramos tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2021, es decir, le queda menos de un año, y reconoció que todavía no se sentó a tratar el tema con el equipo merengue. De continuar así, crecería la posibilidad para el zaguero de marcharse como agente libre tras el final de la siguiente temporada, aunque señaló que su salida no es algo que se ha planteado.

"Es un tema que no hemos tocado. Es algo que no nos genera ninguna intranquilidad, ni al club ni a mí a nivel personal", dijo el jugador en conferencia de prensa.

Con 34 años, el capitán merengue y el club siguen dejando transcurrir el tiempo. Si el contexto sigue así llegado enero, Sergio Ramos tendrá la libertad de escuchar ofertas desde ese periodo como para cambiar de aires.

"El tema del futuro no me preocupa, llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado la salida del equipo donde he querido estar. Si tenemos que llegar a un acuerdo no habrá ningún tipo de problema, ahora me centro en jugar y en hacer una buena temporada con mi club y con la selección", aseguró.