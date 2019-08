Sergio Ramos llegó al Real Madrid en el año 2005 proveniente del Sevilla. | Fuente: EFE

Sergio Ramos habló sobre su futuro en una entrevista con el portal español 'Esquire'. El defensor del Real Madrid manifestó que aún no se ve cerca del retiro como futbolista profesional y admitió que le gustaría seguir ligado al deporte una vez que ya no sea jugador. Incluso, no descartó la chance de convertirse en director técnico.

"Todavía me veo unos años más disfrutando del fútbol en el Real Madrid. Me sigo viendo liderando tanto en la Selección Española como en el club e intentando ganar títulos. No puedo decir qué pasará mañana, pero sí me gustaría seguir vinculado al mundo del deporte. Tampoco descarto ser entrenador, pero es un atrevimiento decirlo. Ya veremos qué pasa", dijo.

Además, Sergio Ramos se refirió a la última temporada del Real Madrid, donde únicamente ganaron el Mundial de Clubes. El zaguero español aprovechó el tema y contó cómo vive los lapsos donde el club está ajeno a títulos.

"El año pasado ha sido uno de los más duros que he tenido en lo profesional y personal. No ganar ningún título salvo el Mundial de Clubes repercute mucho en tu ánimo y en el día a día. Cuando pierdes, no puedes salir a cenar con tu mujer o ir al parque con los niños. Por esto, intentas evadirte y refugiarte en tu casa", concluyó.