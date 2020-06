Theo Hernández en la temporada 2017-18 con el Real Madrid | Fuente: Twitter: @TheoHernandez

AC Milan fichó a Theo Hernández para el inicio de la temporada 2019-20 y sin dudas fue uno de sus grandes aciertos. El francés es el tercer jugador que más ha jugado en el plantel y el segundo con más goles convertidos, pese a tener como función principal el defender por el sector izquierdo.

La campaña actual es donde más ha tenido relevancia en un equipo, pese a que antes ha sabido ganar títulos con el Real Madrid, club que lo vendió al conjunto italiano.

"He firmado mi mejor temporada, después de la última que pasé en el Alavés. Ni en el Real Madrid ni en la Real Sociedad pude ofrecer mi mejor versión. Llegué al Madrid demasiado joven, no tuve la oportunidad de demostrar quién soy. Además, llegaba del Atlético... y no es fácil. Ahora he madurado y, por eso, estoy donde estoy", aseguró Hernández en ‘Onda Cero’.

Juventus y PSG son los clubes que han mostrado interés en ficharlo, incluso, en Italia se deslizó que Real Madrid volvería a tener el deseo de contar con el jugador de 22 años. Sin embargo, el francés tiene claro su futuro inmediato.

“Estoy feliz aquí, me quiero quedar. Tengo que dar las gracias al Milan y a Paolo Maldini, porque me han dado confianza. Aquí estoy realmente feliz. Estoy emocionado de ser un rossoneri y decidí quedarme. Tengo un contrato de cuatro años, estoy bien. ¿Si algún día volveré al Real? Ahora pienso en Milán porque estoy muy feliz de estar aquí. Tengo que continuar así, en el futuro veremos qué sucederá. Hoy tengo la cabeza única y exclusivamente en Milán", afirmó.