Alarma en Real Madrid: un jugador dio positivo no concluyente, según prensa española. | Fuente: AFP

Se encendieron las alarmas en Real Madrid. Este domingo se dio a conocer que un jugador del primer equipo de la 'Casa Blanca' dio positivo a coronavirus no concluyente a pócos días del choque ante Inter de Milán.

La noticia fue confirmada por el diario español Marca y también señaló que, por su parte, la dirigencia 'merengue' ha decidido tomarle pruebas de descarte al resto del plantel, quienes han dado negativo en su totalidad.

En tanto al protocolo de UEFA para poder enfrentar el partido pro Champions League, se establece que si el jugador no da negativo en un segundo test que puede entregarse hasta seis horas antes del encuentro, no podrá contar con el jugador así se trate de no concluyente.

Según precisó el citado medio, este domingo por la tarde se hará una segunda prueba al jugador para descartar si se trata de un contagio o falsa alarma.

Como se recuerda, Real Madrid se medirá frente a Inter de Milan este martes 3 de noviembre a las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio Alfredo Di Stéfano por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League.