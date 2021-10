Mohamed Salah, delantero de Liverpool. | Fuente: EFE

Se sabe que el Real Madrid tiene como prioridad a Kylian Mbappé para el 2022. Sin embargo, no se limita y también busca a delanteros top para reforzar su zona ofensiva, y uno de los favoritos es el delantero egipcio Mohamed Salah.

Según The Sun, Real Madrid quiere sí o sí al delantero de Liverpool y por tal motivo ofrecería 75 millones de euros y en una operación entraría a modo de trueque el belga Eden Hazard.

Sería una inyección económica para Liverpool, que desde hace meses busca que Salah renueve su contrato con la entidad de Anfield que culmina el 30 de junio del 2023.

Cabe indicar, que nuevamente las carreras de Salah y Hazard se unirían. Ambos coincidieron en el Chelsea cuando el egipcio era suplente del 'Duque', quien ahora sufre con una serie de lesiones que han impedido que destaque en el Real Madrid.

Gran arranque de Salah

Mohamed Salah atraviesa un gran momento en la Premier League. No solo ha destacados con grandes performances, sino que también lo refleja con siete anotaciones y cuatro pases gol. Asimismo en la Champions League lleva tres tantos.

Golazo de Salah ante el Watford. | Fuente: +Sport

Klopp dice que Salah es mejor que Messi y CR7

“¿Quién es mejor que él en este momento? Eso es claro (que Salah está en el TOP). Obviamente siempre hay discusión en este tipo de cosas. No tenemos que hablar de lo que Messi y (Cristiano) Ronaldo han hecho en el mundo del fútbol y por cuánto tiempo han dominado. Pero, en este momento, creo que es claro que no hay nadie mejor que él. No es solo una cosa desde ayer, lleva en este estado de forma desde hace un rato. Es lo suficientemente joven como para mantenerse así un poco más”, dijo Jürgen Klopp en ‘BT Sport’.





