Vinicius fue sancionado con dos partidos tras su expulsión ante Valencia por LaLiga

De acuerdo con las pruebas presentadas por Real Madrid, el futbolista sufrió "insultos racistas graves" que "no fueron recogidos en el acta ni motivaron actuación alguna del colegiado del encuentro".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Decisión final. Vinícius Junior ha sido sancionado con dos partidos por el Comité de Disciplina de la RFEF, debido a la expulsión que sufrió en Valencia en encuentro correspondiente a la fecha 12 de LaLiga.

Según el acta, la sanción al internacional brasileño viene motivada "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido". Por esto, además, se le impuso una multa de 700 euros al club y de 600 euros al jugador.

El colegiado César Soto Grado, del comité riojano, señaló en el documento que el motivo de la expulsión de Vinícius fue por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando una fuerza no insignificante".



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Real Madrid dio sus descargos por el caso Vinicius

Real Madrid, que recurrirá la sanción, aportó alegaciones y pruebas videográficas apuntando a "un error material manifiesto en el acta arbitral", argumentando que la expulsión "se fundamenta en una valoración incompleta y sesgada de los acontecimientos" que "viciaría de nulidad la decisión arbitral al contravenir los principios de integridad, proporcionalidad y justicia que deben regir toda actuación deportiva".

El club blanco expone que la acción se produjo luego de que Vinícius recibiera "insultos racistas graves" que "no fueron recogidos en el acta ni motivaron actuación alguna del colegiado del encuentro". Apunta -además- a “omisiones” en las imágenes proporcionadas al colegiado por el VAR, al no mostrar "la provocación previa mediante agresión" de Dimitrievski.

Además, dado el "arrepentimiento espontáneo" de Vinícius tras el partido y por la "constante presión" que, según el Real Madrid, recibe su jugador de "aficiones y jugadores adversarios de forma reiterada y constante", solicitó en sus alegaciones que se dejara "sin efecto disciplinario la citada expulsión".

Sin embargo, el Comité de Disciplina dictaminó que "no concurre a juicio ninguno de los supuestos que permitan apreciar un error material manifiesto", ya que "las imágenes aportadas permiten apreciar de forma inequívoca la acción recogida en el acta, que el propio Club no niega, no pudiendo sustituir el criterio técnico del colegiado en la apreciación del hecho producido".



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis