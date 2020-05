Vinicius Jr. celebrando su último gol ante el FC Barcelona | Fuente: AFP

Cree que será un final de temporada de infarto. Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, concedió una entrevista para el diario Marca en la que hablo de la pronta reanudación de LaLiga y de lo que ha vivido en esta cuarentena obligatoria a causa del coronavirus.

“Al principio el COVID-19 fue algo muy extraño para todos, muy difícil de asimilar. No poder salir ni a entrenar era duro. Pronto comprendimos la gravedad de la situación, ha sido una época muy complicada para muchísima gente que me ha generado mucha tristeza", declaró la “joya” del cuadro blanco.

Además, respondió a la pregunta de qué era lo que más extrañaba de la competencia oficial y dijo que la lucha constante por la punta con el FC Barcelona. "He visto los dos partidos contra ellos y creo que fuimos mejores. Tenemos creo que debemos ganar esta liga por la afición, que ha sufrido mucho por nosotros y merecen una alegría".

De otro lado, señaló que ha estado trabajando la definición durante el tiempo que ha estado un su domicilio respetando la cuarentena. Es conciente de su punto débil y ha seguido todas las recomendaciones que Zinedine Zidane le ha encomendado.

"Intento mejorar en cada entrenamiento, es algo que el míster (Zidane) siempre nos dice, ser cada día mejor que el anterior. Entre otras cosas, la puntería. No me molestó que se hablara de mi falta de puntería, ¡soy yo el primero que quiere mejorarla! No voy a dejar de creer nunca en mi progresión, ni el último día de mi carrera", finalizó el jugador de 19 años.