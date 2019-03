Vinicius Junior se viene recuperando de su lesión. | Fuente: AFP

A sus 18 años, Vinicius Junior sueña en grande. El delantero brasileño busca brillar en el nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane y convertirse en una las principales figuras del fútbol mundial. En esa línea, el jugador ya se puso plazos para levantar su primer Balón de Oro.

"Me gustaría con 25 o 26 años, en plena madurez. Ya estoy jugando con los mejores y tengo 18; con 26 haré todo muy bien y jugando aquí, con los mejores jugadores, que me ayudan siempre dentro del campo, creo que puedo ganarlo", dijo Vinicius Junior al diario As.



"Vine a Madrid para eso, para estar entre los mejores y hacer historia aquí y con la selección. Como Neymar, que con 27 años ya tiene más goles que casi todos los jugadores. Sólo Pelé tiene más que él. Estoy aquí para hacer bien las cosas y para pensar en la selección. Creo que con el Real Madrid voy a entrar en la historia del fútbol brasileño", agregó el delantero sobre sus otras ambiciones en el fútbol.

Cuando le consultaron sobre cómo vislumbra el futuro del Real Madrid, el joven brasileño fue muy tajante: "Vamos a volver a hacer historia. Todos los jugadores de aquí han ganado tres Champions League seguidas, tenemos a los mejores en todas las posiciones".