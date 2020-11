Vinicius y Benzema juegan juntos en Real Madrid desde 2018. | Fuente: AFP

El 2-2 que Real Madrid empató con el Borussia Monchengladbach por la Champions League ya hace algunas semanas no solo se quedó en resultado. Y es que en el túnel de vestuarios, en el entretiempo, se pudo ver cómo Karim Benzema criticó duramente a Vinicius Junior, uno de sus compañeros de equipo.

"No le pasen el balón (a Vinicius Junior). Juega contra nosotros", le dijo Karim Benzema a Ferland Mendy, lateral izquierdo del Real Madrid. Luego que el brasilero haya declarado previamente que no había problema con el delantero galo, este jueves habló nuevamente con la prensa y no tuvo problemas en responder por este incidente.

"Mi relación con Benzema es excelente. Todo es ruido, ruido que no es para mí", fue lo que sostuvo Vinicius en conversación que tuvo con ABC de España. El ex Flamengo tiene claro que ya dio vuelta a la página de este episodio en Real Madrid.

Vinicius se enfoca en Real Madrid

Además, el joven extremo comentó sobre sus expectativas para lo que le viene a la 'Casa Blanca'. Su objetivo, más allá de volver a ganar el torneo local de primera división, es obtener la Copa de Europa. "Quiero conseguir los títulos grandes. No hay sueños, solo metas para este club", añadió 'Vini'.

Ahora y luego de ser parte de la Selección de Brasil por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 (no tuvo minutos ante Venezuela y Uruguay), Vinicius Junior tiene en la mira al Villarreal por LaLiga. Los merengues urgen de la victoria.