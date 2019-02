Ajax vs. Real Madrid | Fuente: Real Madrid

Real Madrid vs. Ajax se encontrarán este miércoles en partido de ida por los octavos de final de la Champions League. El partido está programado para las 3:00 de la tarde (hora peruana/En España serán las 9:00 de la noche). La transmisión de TV estará a cargo de FOX Sports. Y si no tienes un televisor cerca, no te preocupes en la plataforma radial y digital de RPP Noticias podrás seguir el minuto a minuto de este cotejo.

Real Madrid vs. Ajax: alineaciones confirmadas

Ajax: André Onana; Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Matthijs De Ligt, Noussair Mazraoui; Donny Van de Beek, Frenkie De Jong, Lasse Schone; David Neres, Hakim Ziyech, Dusan Tadic.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Sergio Reguilón; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Gareth Bale, Vinicius Jr. y Benzema.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovania)



Estadio: Johan Cruyff Arena

Real Madrid vs. Ajax: minuto a minuto

Real Madrid vs. Ajax: la previa

Real Madrid, de la mano de Santiago Solari, llega a este encuentro recontra renovado. Los merengues visitan al Ajax con el objetivo de objetivo de dar un nuevo paso en su camino hacia un histórico cuarto título europeo consecutivo.

Noveno en la Liga a finales de octubre, ahora segundo a solo seis puntos del líder Barcelona, el equipo blanco ha encontrado su velocidad de crucero en las últimas semanas. Y los espectadores empiezan a soñar con otro triunfo en la Champions, el quinto en seis años, en una edición cuya final se disputa en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

Si el Ajax podía frotarse las manos en diciembre ante la idea de jugar frente a un Real Madrid moribundo, el contexto ha cambiado ahora por completo. El club holandés deberá frenar en octavos a un club que ha superado esta eliminatoria en todas las ediciones desde 2011.

"El Real Madrid es favorito por el peso de la historia, más allá de nuestra buena forma actual", reconoció Solari.

El Ajax, campeón de Europa en cuatro ocasiones, regresa a la élite europea de mano de una generación talentosa, encabezada por Frenkie De Jong, ya fichado por el Barcelona, pero que también cuenta con Matthijs de Ligt o Donny van de Beek.