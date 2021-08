Cómo, cuándo y dónde ver el Real Madrid ante Alavés por LaLiga. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOHANN GRODER

Real Madrid tendrá en el Alavés su primer escollo para lograr un triunfo en el inicio de LaLiga Santander 2021-22. Con la incorporación de David Alaba, aunque con las bajas de Sergio Ramos y Raphael Varane, los merengues afrontan su primer partido oficial de la temporada.

Este choque entre Real Madrid y el elenco del Alavés será este sábado 14 de agosto en el Estadio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz). Empieza a partir de las 3:00 p.m. hora peruana y 10:00 p.m. en España.

Si quieres ver este cotejo del Real Madrid en Sudamérica, tienes que sintonizar la señal de ESPN 2, mientras que en España va por Movistar LaLiga. En territorio mexicano lo ves por la pantalla de SKY Sports.

Real Madrid viene de empatar sin goles contra AC Milan. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOHANN GRODER

Real Madrid vs. Alavés: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Ferland Mendy sigue al margen del grupo. El entrenador Carlo Ancelotti sí puede contar con Dani Carvajal, Eden Hazard y Karim Benzema, que no han tenido minutos en pretemporada.



'Carletto' va definiendo piezas en su plantel para su regreso oficial al Real Madrid. Según ha ido avanzando la semana, la evolución del francés Mendy no invita al optimismo y la periostitis tibial que sufrió en las semifinales de la última edición de la Liga de Campeones, aún no le permite entrar en la dinámica de grupo.



Mendy dejará el lateral izquierdo a la disputa del capitán del Real Madrid, Marcelo, con el canterano Miguel Gutiérrez y se sumará a las bajas ya confirmadas para el estreno liguero, del alemán Toni Kroos, por pubalgia, y Dani Ceballos, tras la lesión de tobillo con la que regresó de los Juegos de Tokio.



Con el resto de su plantilla prosiguió la preparación del duelo ante Alavés, que pasó a horario vespertino del viernes la última sesión para terminar de dar forma a sus ideas y al equipo titular.



Debe decidir el técnico italiano si fuerza a Dani Carvajal, el belga Hazard y el francés Benzema. Los tres trabajaron al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión del jueves en la Ciudad Real Madrid y participaron con intensidad en los partidos en dimensiones reducidas que fueron la parte más importante del entrenamiento tras la táctica.

¿Dónde ver el Real Madrid frente al Alavés por TV?

Lo ves por las pantallas de ESPN 2, Movistar LaLiga y SKY Sports. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.