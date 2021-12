David Alaba llegó al Real Madrid en reemplazo de Sergio Ramos. | Fuente: AFP

No juega. David Alaba dio positivo este martes a la Covid-19, con lo que ya son nueve los contagiados en Real Madrid en los últimos seis días entre jugadores (Modric, Marcelo, Lunin, Rodrygo, Asensio, Bale e Isco) y cuerpo técnico Davide Ancelotti (hijo y asistente del entrenador Carlo).

De esta manera, David Alaba es sensible baja en Real Madrid para lo que será el partido de este miércoles frente al siempre complicado Athletic Club. El cotejo se llevará a cabo en el Nuevo San Mamés.

Asimismo, Real Madrid confirmó el contagio de Isco Alarcón. Previamente, la prensa española dio cuenta del positivo de parte del exvolante del Málaga. La 'Casa Blanca' va sin muchos recambios del primer equipo a rescatar los tres puntos frente al Athletic.

Real Madrid y David Alaba, un nuevo caso de Covid-19

El español fue aislado en su casa el sábado por precaución, a pesar de dar negativo, después de que sus hijos presentasen síntomas de resfriado y él dolor de garganta, y al persistir estos se sometió a pruebas de antígenos y PCR que confirmaron que tiene el virus.



Circunstancia que lamentó Ancelotti ya que no podrá contar con Isco este miércoles frente al Athletic, ya que consideró que hubiese sido una oportunidad para mostrar su calidad.



"Es un tema complicado a nivel personal, técnico… No ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él y cambiar esta dinámica, también para otros, es difícil y algunos han quedado algo afectados, comentó el DT del Real Madrid.



Añadió que "puedo hablar de Isco, Nacho, Camavinga, Valverde, Marcelo… pero a nivel profesional todos se han comportado muy bien. Ahora Isco no está bien, para él podría ser importante el partido de mañana, pero desafortunadamente no está bien".



Por su parte, David Alaba acudió este martes a la Ciudad Deportiva Real Madrid a realizarse un test y se aisló inmediatamente en su domicilio, resultando positivo durante la tarde y perdiéndose así el partido de mañana miércoles contra el Athletic.

