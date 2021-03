Diego Simeone fue campeón de LaLiga 2013-14 con Atlético de Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Atlético de Madrid no obtiene el título de LaLiga desde el 2014 y en esta temporada cuentan con una oportunidad inmejorable. Son líderes con cinco puntos de ventaja y tienen un partido menos. Ahora se enfrenta en el derbi al Real Madrid y podrían ampliar su diferencia, aunque el técnico Diego ‘Cholo’ Simeone pidió tomar con mesura el derbi.

"Es un campeonato que está muy bonito. Mañana se encuentran dos equipos que están peleando en lo más alto de la clasificación. Evidentemente, es un duelo directo, pero son tres puntos. Todavía quedará mucha Liga por delante. Mañana intentaremos llevar el partido a donde creemos que les podamos hacer daño", declaró el estratega argentino en rueda de prensa.

Atlético va por delante de Barcelona y Real Madrid en la clasificación, pero en los derbis por LaLiga no obtienen un triunfo hace 5 años. Incluso, los dirigidos por Diego Simeone perdieron su invicto en la temporada actual frente a su clásico rival.

"Veo que, en la lucha por la Europa League, hace diez partidos, al Betis lo habían eliminado, y hoy está compitiendo muy bien. Hace diez partidos, hablábamos de una distancia enorme y de un campeonato que no estaba siendo bueno para el Real Madrid y el Barcelona, y hoy están compitiendo muy bien. No hay que apurarse, el campeonato es muy largo y difícil; hay equipos muy buenos, no hay equipo que juegue mal en LaLiga. Hay que seguir el camino que conocemos", subrayó.

El Wanda Metropolitano será el escenario para el Atlético vs. Real Madrid de este domingo por la jornada 26 de LaLiga, un estadio donde el elenco de Zinedine Zidane no sabe de derrotas hasta la fecha.

"Nosotros nos jugamos mucho, como nos jugamos el miércoles, en el partido anterior contra el Villarreal... Desde que llegué al Atlético de Madrid, todos los partidos tienen una importancia vital. Debemos tener contundencia, equilibrio, hacer un gran partido... Esos son los caminos que nos acercarán al triunfo", puntualizó Diego Simeone.





