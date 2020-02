Vitolo domina el balón, pero Casemiro lo marca durante el Real Madrid vs Atlético de Madrid | Fuente: AFP OR LICENSORS | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Real Madrid mostró su solidez como líder y cerró su mala racha de derbis ligueros en el Santiago Bernabéu, con un triunfo (1-0) ocho años después gracias a un tanto de Karim Benzema, que castigó a un Atlético de Madrid lastrado por las bajas y por su falta de gol en un primer tiempo que dominó, antes de ceder ante el empuje madridista.



Al Real Madrid se le comienza a poner cara de campeón. Resta mucha Liga, pero es pura solidez. Ya tiene seis puntos más que el Barcelona, que juega este domingo, y trece de ventaja respecto al Atlético tras superar uno de esos partidos grandes que se le atragantaban. Se mantuvo en pie en un derbi con dos partes diferenciadas. Inferior a un rival que fue incapaz de plasmar su mejoría en el marcador en la primera. Desatado en la segunda con un movimiento táctico de Zinedine Zidane que fue clave.



La necesidad del Atlético de Madrid no se asoció a la tacañería. Su tendencia positiva en el Santiago Bernabéu, donde no perdía en Liga desde 2012, se debía a planteamientos que consiguen desfigurar al Real Madrid. Zidane apostó por la fórmula de la final de la Supercopa de España esperando tener el balón con la presencia de cinco centrocampistas, sin atender a los problemas que sufrió en Yeda y confiado en que Benzema era suficiente balance ofensivo.



La liberación de la cárcel donde estaba encerrado la celebró Valverde con un latigazo al que voló Oblak, salvador. Nada pudo hacer a los 56 minutos cuando inventó Vinicius el pase al espacio entre rivales a la carrera de Mendy. Perdió la marca a su espalda Lemar y el centro del lateral francés lo remató a placer Benzema para firmar un gol que le faltaba. Al Atlético en el Bernabéu.



Ya no habría reacción de un equipo mermado por las lesiones, un último empuje rojiblanco por coraje pero sin remates a Courtois. La zancada de Valverde, que ponía en pie al Bernabéu con su entrega, representaba el mejor físico del Real Madrid. Dos disparos de Mendy y uno de Vinicius, inspirado, fueron las últimas llegadas del equipo blanco. No necesitaba más gracias a su solidez defensiva. El golpe a una Liga de dos estaba dado.



(Con información de EFE)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: MINUTO A MINUTO

Real Madrid vs. Atlético de Madrid en el derbi madrileño | Fuente: @AtléticoMadrid

Fecha y hora del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este sábado en el derbi madrideño, a partir de las 10 de la mañana (hora peruana)