Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: partidazo por la fecha 6 de LaLiga

Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de septiembre por la fecha 6 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Civitas Metropolitanos, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será trasmitido por la señal de DirecTV (DSports). También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.



¿Cómo llega Real Madrid al partido?

Real Madrid ve en el derbi la oportunidad ideal de extender su liderato en LaLiga. De hecho, es uno de los dos equipos de las cinco ligas grande de Europa que ha ganado sus cinco primeros partidos, junto al Manchester City.

Uno de los principales factores del éxito madridista es Carlo Ancelotti. El técnico ha sabido suplir las ausencias de Thibaut Courtois, Eder Militao y Vinícius. Y si bien para el derbi recupera al brasileño, este no se encuentra en las mejores condiciones físicas y cumplirá un papel —de tener minutos— casi secundario.



El que sí está teniendo una actuación memorable en el inicio de la temporada es Jude Bellingham, quien llega a su primer derbi con seis goles en sus seis primeros partidos.

Este buen momento ha generado un color de cabeza para el técnico italiano, pues Luka Modric o Toni Kroos, ambos jugadores de enorme jerarquía, tendrá que esperar en el banco de suplentes. Aurélien Tchouaméni es indiscutible como en el medio campo y sentar a Fede Valverde o Eduardo Camavinga es aún más complicado para el técnico por el físico que aportan a su equipo.



Real Madrid, que solo ha caído en una de sus seis visitas al Metropolitano, necesita al Rodrygo del último derbi en casa del Atlético de Madrid. El brasileño ha perdido el gol y, pese a ser indiscutible, no marca desde San Mamés en la primera jornada.



¿Y cómo llega Atlético de Madrid?

La presión absolutamente es del equipo de Diego Simeone, que tiene un partido menos, pero recupera a Koke y Memphis Depay para el duelo ante Real Madrid.

No es un derbi definitivo por todo lo que queda para la resolución de LaLiga, pero la distancia actual expone al Atlético de Madrid. Una victoria visitante sería un golpe tremendo y supondría la reafirmación del favoritismo que ostenta Real Madrid: solo ha perdido uno de sus últimos 14 derbis en LaLiga.



Pero, esto se contrapone a su fortaleza actual en casa: diez victorias consecutivas, con 29 goles a favor y seis en contra. De hecho, no pierde desde el 8 de enero, cuando cayó 1-0 con Barcelona.



Para el derbi, no estarán disponibles Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Caglar Soyuncu, Reinildo Mandava y Thomas Lemar. Los tres primeros por diversos percances musculares, el lateral mozambiqueño por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y el internacional francés por la rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió hace una semana y de la que fue operado el pasado lunes.



En cambio, Koke y Memphis Depay ya están listos de sendas lesiones musculares. La duda está si serán titulares en el esquema de Diego Simeone, en el que se prevé a José María Giménez en el centro de la defensa, junto a Stefan Savic y Mario Hermoso, con la alternativa también de César Azpilicueta, y a Nahuel Molina y Samuel Lino en los carriles.



Con Koke previsiblemente en el mediocentro, secundado por Marcos Llorente y Saúl Ñíguez a sus lados, en el ataque jugarán Antoine Griezmann y quizá Álvaro Morata, con Memphis Depay como otra posibilidad menos probable. Jan Oblak será el portero, que solo ha sostenido su portería imbatida en uno de los últimos ocho derbis, justo el único que ganó su equipo: 1-0 en mayo de 2022.

Ganas de derbi 👊 pic.twitter.com/AyIU1nMS2f — Atlético de Madrid (@Atleti) September 23, 2023

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, Saúl; Griezmann, Morata o Memphis.



Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Alaba, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: últimos resultados entre sí

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: horarios en el mundo

El partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid se jugará este domingo 24 de septiembre a las 2:00 p.m. peruana. En otras partes del mundo, el horario es el siguiente:

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Atlético vía TV por LaLiga EA Sports?

El partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid será transmitido por la señal de DSports en Sudamérica, en tanto que en España va por DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

