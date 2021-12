Luis Suárez, con altas chances de no jugar el Real Madrid ante Atlético. | Fuente: EFE

En Atlético de Madrid dibujaron una sonrisa en el rostro debido al 3-1 sobre Porto del último martes, resultado que lo puso en octavos de la Champions League. No obstante, de cara al partido ante Real Madrid por LaLiga, tendría una dura baja.

Y es que el diario Sport reporta este miércoles en su edición digital que Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, se perdería el derbi de este domingo frente al Real Madrid por una lesión. El atacante uruguayo presenta una dolencia muscular del duelo frente a los lusos en tierras portuguesas.

Es más, Suárez ni siquiera pudo terminar el partido ante el Porto. Al ser cambiado a los 13 minutos, volvió al banco de suplentes e incluso se le vio muy afectado emocionalmente. Su mente es estar ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En Luis Suárez ya analizan al reemplazo de Luis Suárez ante Real Madrid

Así se le vio a Luis Suárez tras salir en el partido ante Porto. | Fuente: ESPN

Desde la tienda colchonera apuntan que el popular 'Pistolero' presenta "molestias musculares pendientes de una nueva valoración".

Quien si está descartado para el duelo frente a la 'Casa Blanca' es Sime Vrsaljko, quien sufrió "una fractura del arco cigomático", en un lateral de la cara, en el partido contra el Porto. Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su lesión.

Así lo anunció la entidad madrileña, que no especifica el periodo de recuperación del jugador, pero quien no estará frente al Real Madrid en condición de visitante.



"Ha hecho un partidazo increíble Vrsaljko (....). Ha estado todo el segundo tiempo con la cara lastimada. Esperemos que no sea nada. Esto hace bien cuando hablo con el grupo y les digo a todos que son importantes, que un día aquel que juega menos tiene que jugar", sostuvo Diego Simeone por el panorama de su jugador.

En lo que va de LaLiga, los colchoneros marchan en el cuarto lugar con 29 puntos. Por su parte, el Madrid está en la cima con diez unidades más.

