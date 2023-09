Gran baja en Real Madrid: Vinicius Junior queda afuera del derbi a última hora

Real Madrid recibió la peor de las noticias en las primeras horas del domingo. Se trata de Vinicius Junior, que es baja de última hora en la lista de convocados del entrenador italiano Carlo Ancelotti para el enfrentamiento entre merengues y Atlético Madrid a desarrollarse este domingo en el Civitas Metropolitano.

Vinicius Junior se recuperó de la lesión que sufrió ante Celta a fines de agosto, pero a causa de una gastroenteritis, el delantero brasileño 23 años no estará presente en el derbi madrileño por la fecha 6 de LaLiga de España.

El delantero de la Selección de Brasil había sido la gran novedad de la convocatoria del sábado que dio el DT Ancelotti, que ahora tendrá que mover piezas para definir su once que siga con su racha de triunfos.

De este modo, el regreso de Vinicius a las canchas se retrasa hasta el miércoles 27 de septiembre ante la UD Las Palmas.

Bellingham también sufrió de gastroenteritis

El viernes se prendieron las alarmas en Real Madrid luego que se confirmará que Jude Bellingham no entrenó con sus compañeros. Aunque el crack inglés ya se encuentra recuperado y su presencia no peligra en el once merengue.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

ℹ️ Vini Jr., baja de última hora en la convocatoria.#RealMadrid pic.twitter.com/UaPonYxDUx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2023





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe del virus Nipah?

El virus Nipah está causando un brote en la India. ¿Qué se sabe de este virus? ¿podría expandirse como la Covid-19?