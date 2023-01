Real Madrid y Atlético se enfrentarán por cuartos de final de la Copa del Rey 2023 | Fuente: EFE

Derbi para definir un lugar en las semifinales. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán por la ronda de cuartos de la Copa del Rey, cotejo por la que Diego Simeone, entrenador del cuadro rojiblanco, destacó que su rival tiene más herramientas para hacer daño que únicamente el despliegue del brasileño Vinícius Jr.

"¿Vinicius? Nosotros pensamos en el Madrid como equipo, entendemos que tiene un montón de herramientas para competir y nosotros tenemos que llevar el partido donde estemos más cómodos para hacerles daño. Tiene futbolistas importantes y destacar a uno se queda corto", comentó en rueda de prensa.

El ‘Cholo’ Simeone recalcó que el Real Madrid es "un equipo competitivo" y al que van a afrontar poniendo "ilusión", "fuerza" y "ganas" para hacer un "partido importante". "La única realidad está en el juego y en el partido, en cómo entremos nosotros o ellos. Al equipo lo vengo viendo mejor desde que volvimos tras el Mundial, con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien", añadió.

Diego Simeone ganó la Copa del Rey 2012-13 con Atlético ante el Real Madrid | Fuente: AFP

Admiración por Carlo Ancelotti

Acerca de su relación con su rival, Carlo Ancelotti, el ‘Cholo’ Simeone señaló que se respetan como compañeros de profesión y no la calificó de 'extraordinaria'.

"Los títulos de 'extraordinario' me parecen excesivos. Lo único que puedo hablar de la relación con Carlo que es solo de entrenadores. No tengo la oportunidad de juntarme con él, aunque me gustaría porque es una persona inteligente, de la que aprender y es muy capaz. Tengo una buena relación y me parece una muy buena persona", mencionó.

Objetivo Copa del Rey

Diego Simeone dijo que ve a su plantilla "comprometida" y con mucho "entusiasmo". "Vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno y un entrenador al que admiro muchísimo, con lo que representa el Madrid en su campo", advirtió de la condición local del Real Madrid.

Para él, la importancia de la Copa es la misma para ambos equipos. "Es una eliminatoria y nos jugamos los dos la misma situación. Me ocupa que podamos hacer el partido que vamos a preparar. El fútbol son 90 minutos y en 90 minutos siempre contamos con que pueden pasar muchas cosas", indicó.

Con el ‘Cholo’, Atlético de Madrid conquistó por última vez la Copa del Rey en 2013, cuando venció en la prórroga al Real Madrid que era dirigido por José Mourinho.





