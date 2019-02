Barcelona y Real Madrid pelearán por un cupo a la final de la Copa del Rey. | Fuente: AFP

El mundo del fútbol se volverá a paralizar este miércoles 27 de febrero cuando el Real Madrid y el Barcelona se vean las caras por la Copa del Rey en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras igualar 1-1 en el partido de ida, los dos equipos buscarán un triunfo para poder concretar su clasificación a la final, donde se enfrentarán al ganador entre Real Betis y Valencia. Y a raíz de ello, RPP Noticias te muestra algunas estadísticas de este partido:

1.) Lionel Messi aún no anota: Es cierto que Messi es el máximo anotador de la historia de los clásicos entre Barcelona y Real Madrid con 26 dianas, pero hasta ahora no ha podido marcar en uno de esos duelos por Copa del Rey. No obstante, el astro argentino viene de convertir un hat-trick en el compromiso ante Sevilla y llega a este duelo lleno de inspiración.

2.) La historia reciente no favorece al Real Madrid: En los últimos siete partidos entre el elenco merengue y el Barcelona en eliminatorias de ida y vuelta de la Copa del Rey, el Madrid solo ha podido salir victorioso en uno. Este fue el que disputaron en el Camp Nou en febrero del 2013 y terminó 3-1 a favor de la 'Casa Blanca'.

3.) Se romperá la igualdad: El Real Madrid y Barcelona se han enfrentado en este tipo de eliminatorias doce veces a lo largo de la historia de la Copa del Rey. Seis han terminado con el plantel madrileño avanzando, mientras que las otras seis con el cuadro culé haciendo lo mismo. Por lo tanto, esta llave será la responsable de finalizar con esta paridad.

4.) ¿Se extenderá la hegemonía blaugrana?: Desde la primera edición de la Copa del Rey, Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en 35 oportunidades y con un saldo favorable para la escuadra catalana. El Barca ha salido con el triunfo en 15 veces, el Madrid en 12 y han ocurrido ocho empates.

5.) ¿Volverá a avanzar el Real Madrid?: Esta no es la primera vez que ambos equipos son contrincantes en semifinales de Copa del Rey. Anteriormente lo han hecho en siete ocasiones y en cuatro de ellas ha salido airoso el conjunto actualmente dirigido por Santiago Solari, ganando incluso en las dos últimas oportunidades (1993 y 2013) para sellar su pase a la final del torneo.