Ernesto Valverde, técnico de Barcelona. | Fuente: EFE

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió a uno de los temas saltantes de la antesala del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Para el guía azulgrana, no existe “pánico con el VAR”.

Como se sabe, cierto sector de la prensa española asegura que el Real Madrid ha sido favorecido en los últimos partidos, en cuanto al VAR.

"Sabemos que la polémica va a estar ligada al fútbol y a otros deportes. Las polémicas dependen más de las personas que de los deportes. Mañana intentaremos ganar, el resto es accesorio", aseguró.

Valverde no se pronunció sobre el polémico penal contra Casemiro ante Levante. "¿El penalti a Casemiro? No voy a decir nada de eso, solo deseamos que (Cheik) Doukouré (que se lesionó el ligamento cruzado en la rodilla en la citada acción) se recupere lo más rápido posible, no es ninguna ironía", agregó.

Real Madrid recibirá este miércoles 27 de febrero a Barcelona por el choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. La cita empezará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el Santiago Bernabéu. En la ida empataron 1-1.