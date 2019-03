Real Madrid vs. Barcelona | Fuente: RPP Noticias

Real Madrid vs. Barcelona | ESCUCHAR RADIO | EN VIVO | EN DIRECTO | El Santiago Bernabéu será escenario, nuevamente, del encuentro entre Real Madrid vs. Barcelona. El partido es válido por la fecha 26 de LaLiga Santander.

El clásico español se inicia a las 2:45 p.m. (hora peruana) y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN. Seguro a esa hora estás en el trabajo o en la playa, pero eres hincha del Real Madrid y Barcelona y no te quieres perder por nada del mundo el partido. No te preocupes. Prende tu radio porque ahí estará RPP Noticias con todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Santander.

No estás en Perú, no te preocupes. Nuestra señal de RPP Player la puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Así que dale clic aquí ► RPP Player y sigue en vivo y en directo el partido.

También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe