La primera polémica del Real Madrid vs. Barcelona tuvo como protagonista a Vinícius Júnior y una jugada que reclamaron como penal. El delantero brasileño fue derribado en el área, pero el árbitro no vio falta y siguió con el juego.

El brasileño desbordó por la banda izquierda y se metió al área catalana. Nélson Semedo intentó frenarlo y terminó tocando al jugador en la pierna derecha. La repetición de la TV aumentó las dudas sobre la jugada.

Todo el banco madrileño salió a reclamar por la jugada. El juez José Sánchez no compró la falta y no pitó penal. Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan por un lugar en la final de la Copa del Rey.

Sigue aquí todas las incidentes del Real Madrid vs. Barcelona.