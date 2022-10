Thibaut Courtois no estuvo contra el Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rodrigo Jiménez

Seguirá con descanso. El regreso del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en el Martínez Valero ante Elche ha sido descartado por el técnico Carlo Ancelotti, quien confirmó en rueda de prensa que su vuelta se producirá el próximo sábado en la decimoprimera jornada de LaLiga Santander frente al Sevilla.

"Mañana (miércoles) no está", informó el DT del Real Madrid tras seguir de cerca el entrenamiento de Thibaut Courtois -quien ganó el trofeo Lev Yashin en la gala del Balón de Oro- en la ciudad deportiva de Valdebebas. El belga realizó con normalidad trabajo de portería, mejorado de la ciatalgia que sufre.



"Está entrenando bastante normal, haciendo un trabajo bien. Creo que va a jugar el sábado", desveló el entrenador italiano que no ha podido contar con Courtois en los cinco últimos partidos del Madrid.

Thibaut Courtois tiene fecha de vuelta en Real Madrid

De esta manera, el ucraniano Andriy Lunin seguirá como titular en la visita liguera al Elche, la etapa más larga de partidos consecutivos que ha disputado desde que se instalase en el primer equipo, y el sábado ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu cederá su puesto Courtois.

De momento Lunin encajó un tanto en cuatro partidos y dejó su portería a cero en Getafe. Ante Barcelona, el último domingo en el Bernabéu, recibió un tanto.

Por otra parte, Ancelotti aseguró que "es un piropo" si le dicen que es 'cholista', en respuesta a los que afirman que su equipo venció el clásico y los duelos ante grandes conjuntos imitando al Atlético de Madrid de Diego Simeone.



"Es un piropo, es algo bueno, porque he visto jugar al Atlético contra el Athletic en un partido muy entretenido y después escuché a Simeone decir que este tipo de partidos le emocionan. Estoy de acuerdo, cuando ves a un equipo con ese compromiso a un entrenador le emociona. Si me dicen que el Real Madrid es 'cholista' es un piropo", afirmó en rueda de prensa.



Además, confesó que cuando regresó al Real Madrid no pensaba que iba a cosechar tanto éxito en forma de títulos y también en galardones individuales a sus futbolistas.



"No lo pensaba y lo que hemos logrado hasta ahora ha sido muy bueno. El hecho de trabajar en este club te puede pasar, para mí no es tan sorprendente. En el Madrid tienes todo lo que necesitas para tener éxito, un club con historia, tradición, competencia. La calidad de los jugadores, el ambiente. A principio de temporada el año pasado tenía muchas más dudas que ahora", dijo.



